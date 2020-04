per Mail teilen

Mit dem mobilen Tomatenkorb trickst man die Eisheiligen aus. Ungeduldige können so schon jetzt Tomaten pflanzen und früher ernten.

Den Eisheiligen ein Schnippchen schlagen

Eigentlich ist es zu früh für Tomaten, denn die pflanzt man normalerweise erst nach den Eisheiligen aus, also Mitte Mai. Wer früher dran sein möchte, für den gibt es den mobilen Tomatenkorb unserer Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden.





Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden mit ihrem mobilen Tomatenkorb. SWR

Heike Boomgaarden pflanzt die Tomaten in einen Wäschekorb aus Plastik. So kann sie ihre Tomaten bei Nachtfrost einfach ins Haus nehmen, wenn es doch nochmal friert.

Da keine Löcher im Korb sind, legt Heike die Töpfchen der Tomatenpflanzen verkehrt herum auf den Boden und nutzt sie so als Drainage. Dann kommt die Erde oben drauf.

Die Pflanztöpfchen der Tomaten werden als Drainage genutzt. SWR

Tomaten sind hungrig - Wolle und Brennnesseln sind perfekte Düngemittel

Tomaten sind Starkzehrer. Das heißt, sie brauchen eine sehr nährstoffreiche Erde. Heike nimmt ganz normale Blumenerde und legt Schafwolle als Dünger mit hinein. Die löst sich langsam auf und gibt nach und nach den Stickstoff in die Erde. Man kann auch einfach eine alte Wollsocke hinein legen. Sie muss aber aus reiner Wolle sein.

"Wollsocken sind der beste Dünger - also niemals wegwerfen!" Heike Boomgaarden

Schafwolle ist ein perfekter Stickstofflieferant für Tomaten. SWR

Und jetzt kommt das A und O laut Heike: sie legt den Tomaten Brennnessel ins Pflanzloch. Auch diese sind perfekte Stickstofflieferanten und versorgen die Tomaten direkt nach dem Pflanzen mit den wertvollen Nährstoffen.

Pflanzplan: die richtigen Tomatensorten für den mobilen Korb und den Balkon

In den Korb gehören Tomaten, die nicht allzu groß werden. Hängetomaten und Busch- oder Balkontomaten sind dafür perfekt. Vorm Pflanzen den Wurzelballen unter Wasser tauchen, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Kurz abtropfen lassen und dann einpflanzen. Die Hängetomaten werden schräg an den Rand gepflanzt, die Buschtomaten gerade in die Mitte.

Kraut- und Braunfäule schon beim Pflanzen der Tomaten verhindern

Beim Einpflanzen zupft die Pflanzenexpertin die unteren Blätter ab. Wenn die Tomatenblätter keinen Kontakt zum Boden haben, verhindert das die Kraut- und Braunfäule. Und weil es gut schmeckt und hübsch aussieht, pflanzt Heike Boomgaarden noch Strauchbasilikum zwischen die Tomaten.

Den Tomatenkorb am besten an einen geschützten Ort in die volle Sonne stellen. SWR

Jetzt braucht der Tomatenkorb nur noch einen geschützten Platz, zum Beispiel vor einer Wand in der vollen Sonne. Heikes mobiler Tomatenkorb kann so lange draußen bleiben, wie die Temperaturen nicht unter null Grad gehen.