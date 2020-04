per Mail teilen

Wenn man schon nicht in den Urlaub fahren kann, dann muss man es sich eben zu Hause schön machen! Unsere Expertin zeigt Ihnen, wie Sie sich südlichen Flair auf den Balkon holen.

Plastiktöpfe haben den Vorteil, nicht zu schwer zu sein. SWR

Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden hat drei große Töpfe für die mediterranen Pflanzen vorbereitet. Daraus soll eine Ecke mit südlichem Flair auf dem Balkon oder der Terrasse entstehen. Heike nimmt Plastiktöpfe, damit diese für den Balkon nicht zu schwer werden und man die Pflanzen leichter umtopfen kann.

Topf 1: Die Feige - lässt sich gut zuschneiden und hat immer Früchte

In den ersten Topf kommt eine selbstfruchtende Feige für den Balkon. Selbstfruchtend bedeutet, dass die Blüten dieser Pflanze von ihrem eigenen Pollen bestäubt werden. Die Pflanze wächst klein und kompakt und wird auch ohne eine zweite Feige Früchte tragen. Das Gute an einer Feige: Sie können Sie schneiden, wie Sie wollen, Sie geht nicht kaputt davon. So wird die Feige nie zu groß für den Balkon und kann dort richtig alt werden.

Topf 2: Die Artischocke - duftet herrlich und hält sich mehrere Jahre

In den zweiten Topf kommt eine Artischocke. Natürlich können Sie die Knospen ernten und essen, aber eigentlich ist das viel zu schade. Denn die Distelart blüht wunderschön in Lila und Blau, und die Blüten duften nach Honig. Die Artischocke ist mehrjährig und muss nicht jedes Jahr neu angebaut werden. Davor kommt der hängende Rosmarin, der an den Rand gepflanzt wird.

Der hängende Rosmarin wird etwas schräg eingepflanzt, so dass er über den Rand des Topfes wachsen kann. SWR

Topf 3: Tomate, Paprika und Aubergine - einfach perfekt zum Naschen

In den dritten Topf pflanzt Heike Boomgaarden eine Tomate, eine Aubergine und eine Paprika. Beim Kauf sollten Sie auf Pflanzen für den Balkon achten. Die Paprika zum Beispiel trägt ähnlich einer Cocktailtomate ganz kleine Früchte. Die kann man schnell mal nebenher naschen und die Pflanze wird nicht zu groß.

Ganz normale Blumenerde ist für die Töpfe ausreichend. Wenn Sie früh genug anfangen, sind Ende Mai fast alle Pflanzen schon mindestens 80 cm hoch. Am besten stehen die Pflanzen in einer sonnigen Ecke, möglichst windgeschützt. Und Sie können sich dann zwischen diesen Töpfen in den mediterranen Süden träumen!