Der Apfel ist das Lieblingsobst der Deutschen - die Vielfalt der Sorten im Supermarkt dagegen überschaubar. Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden weiß, was alte Apfelsorten ausmacht.

Der Geschmack der Menschen hat sich verändert

Früher kam der Apfel von der Streuobstwiese, wurde eingelagert und bekam eine schrumpelige Schale. Es gab unzählige Sorten von Äpfeln. Heute reduziert sich der Hauptmarkt auf wenige Sorten. Die müssen nämlich direkt verzehrbar und schön knackig sein und dazu noch leicht süß-säuerlich schmecken.

Mehr Vitamine in alten Apfelsorten

Heute ist der Apfelmarkt vor allem Massenproduktion: Die Äpfel sollen einheitlich aussehen und gut zu transportieren sein. Diese Bedingungen erfüllen nur wenige Sorten. Dabei haben die alten Apfelsorten viele Vorteile: vielfältige Geschmacksrichtungen und mehr Vitamine und Mineralstoffe. Der Apfel, der direkt von der Streuobstwiese kommt ohne lange Transportwege in Containerschiffen, ist frischer und gesünder. Das ist der Mehrwert, gegenüber Äpfeln, die in Massen produziert werden, findet Heike Boomgaarden. Sie müssen nachreifen und werden vor dem Transport auch noch mit Pflanzenschutzmittel besprüht.

Wo gibt es noch alte Apfelsorten?

Alte Apfelsorten gibt es auf dem Wochenmarkt, bei manchen Biobauern und bei vielen Streuobstwiesen-Initiativen im ganzen Land. Wer Platz hat, kann sich natürlich auch einen Baum kaufen. Es gibt Gärtnereien, die sich auf alte Sorten spezialisiert haben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, seinen Lieblingsapfel selbst zu vermehren - und zwar auf die alte, traditionelle Weise:

"Einfach den Kern nehmen, in den Boden stecken und warten, bis ein Bäumchen rauskommt." Heike Boomgaarden

Apfelbäume veredeln

Wer nicht warten möchte, bis der selbst gezogene Baum trägt, der veredelt einen vorhandenen Baum: Man nimmt einen Reiser von der alten Sorte und verbindet diesen mit dem Baum, der als Unterlage dient. Der Reiser ist ein einjähriger, unverzweigter, etwa bleistiftstarker Neutrieb der alten Sorte, der dann mit dem bestehenden Baum verwächst. Wenn alles klappt, wird er später die gewünschte Apfelsorte tragen. Dabei ist es wichtig, dass die Schnittflächen genau auf einander passen. Beide Zweige an der Schnittfläche auf einander legen und mit einem Folienband umwickeln. Der Reiser kann so mit dem Baum verwachsen und wird dann später die gewünschten Früchte tragen. Bester Zeitpunkt für diese Veredelungstechnik ist Anfang März, in milden Wintern Ende Februar.

Alte Apfelsorten in Rheinland-Pfalz - eine Auswahl

der stark wachsende Herrgottsapfel aus der Westpfalz

aus der Westpfalz die Wintergoldpamäne , ein wohlschmeckender Tafelapfel, ist zudem auch noch ein sehr guter Pollenspender

, ein wohlschmeckender Tafelapfel, ist zudem auch noch ein sehr guter Pollenspender der süße Kobertsapfel für Mus und Dörrobst

für Mus und Dörrobst der starkwüchsige Leistadter Rotapfel mit seinen großen roten Früchten aus dem Raum Bad Dürkheim

mit seinen großen roten Früchten aus dem Raum Bad Dürkheim das Weinröschen , ein kleiner rot gestreifter Spätsommerapfel

, ein kleiner rot gestreifter Spätsommerapfel die anspruchslose Rheinische Schafnase für Most und Saft

für Most und Saft der ertragreiche Rheinische Winterrambur mit seiner großen Baumkrone - eine der häufigsten traditionellen Sorten in Rheinland-Pfalz

Heike Boomgaardens Tipp: der Sternapfel

Der Sternapfel ist eine uralte Apfelsorte, wächst unkompliziert im Garten. Er wird bis zu drei Meter hoch. Mit diesem Apfel lässt es sich backen und einkochen. Oder aber man lässt ihn etwas liegen und verzehrt ihn direkt. Besonders schön ist der Apfel für Weihnachten, denn mit seinen fünf statt vier Kammern sieht er aufgeschnitten aus wie ein Stern.