Am Mittwoch zeigten Prinz Harry und Herzogin Meghan in Schloss Windsor stolz ihr neugeborenes Kind. Der kleine Prinz verschlief seinen ersten offiziellen Fototermin. Sehr zur Freude der Eltern: "Er ist wirklich ruhig", sagt Meghan stolz. "Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt!" Außerdem schwärmte die glückliche Mutter vom "süßesten Temperament" ihres Sohnes. Woher er das wohl hat...? Welchen Namen das Kind bekommt, verriet das Paar noch nicht.

Am Montag, 6. Mai, war endlich die Luft raus. Am Nachmittag verkündete das royale Paar per Instagram: "It's a boy!" Das erste Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wog bei der Geburt am frühen Morgen ca. 3,2 Kilogramm. Es steht hinter seinem Vater auf Platz sieben in der Thronfolge des britischen Königshauses. Der Buckingham Palast teilte mit, dass Harry bei der Geburt dabei gewesen sei und dass es Mutter und Kind gut gehe.