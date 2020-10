Ihr Lachen steckt an - und ist schon immer Lilo Pulvers Markenzeichen. Am 11. Oktober feiert die Schweizer Schauspielerin ihren 91. Geburtstag. Und obwohl sie gerade auch für ihr herzliches Lachen bekannt ist, war ihr Leben nicht immer leicht.

Model statt Sekretärin

Geboren wurde Liselotte "Lilo" Pulver am 11. Oktober 1929 als Tochter einer Sängerin und eines Ingenieurs in Bern, wo sie zusammen mit einer Schwester und einem Bruder aufwuchs. Zunächst wurde sie als viersprachige Sekretärin ausgebildet. Aber sie arbeitete 1948 erst mal als Model und nahm Schauspielunterricht.

Lilo Pulver als perfekte Besetzung für die Nachkriegszeit

Mit dem Film "Ich denke oft an Piroschka" hatte Lilo Pulver ihren Durchbruch als Schauspielerin. Imago imago images / teutopress

Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie 1949. Bekannt wurde sie sechs Jahre später mit der Hauptrolle in dem Film "Ich denke oft an Piroschka". Damit galt sie als "Prototyp des frischen, burschikosen, dabei aber auch durchaus liebreizenden jungen Mädchens", vor allem durch ihr typisches Lachen. Gerade in der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit kam dieser Typ Frau beim Publikum besonders gut an. Wobei Pulver zu Beginn ihrer Karriere viel lieber ernstere Rollen gespielt hätte.

Lilo Pulver in der Doppelrolle als "Kohlhiesels Töchter". Imago imago images / United Archives

Bis Mitte der 60er Jahre entstanden Komödien wie "Das Wirtshaus im Spessart" (1958) oder "Kohlhiesels Töchter" (1962). Lilo Pulver spielte nicht nur in deutschsprachigen Filmen mit, sondern auch in internationalen Produktionen. Für Hollywood-Regisseur Billy Wilder stand sie zum Beispiel für den Film "Eins, zwei, drei" (1961) vor der Kamera.

Ich wollte immer eine Sexbombe sein, aber dazu fehlten mir die Kurven. Lilo Pulver

Großer Erfolg im Fernsehen mit der "Sesamstraße"

In der "Sesamstraße" machte Lilo Pulver viele Kinder glücklich. Imago imago images / United Archives

Ab Mitte der 60er Jahre sah man Lilo Pulver weniger im Kino, dafür war sie im Fernsehen zu sehen. Zwischen 1977 und 1983 war sie mit im Team der Kindersendung "Sesamstraße". Sie spielte auch in Fernsehserien, wie zum Beispiel "Mit Leib und Seele" (ab 1988) mit oder trat in Unterhaltungssendungen auf.

Insgesamt spielte sie in rund 60 Filmen mit, zuletzt hatte sie 2007 einen Auftritt in der Neuverfilmung des Klassikers "Die Zürcher Verlobung". Im Orginal hatte sie 1957 die Hautptrolle gespielt.

1961 heiratete Lili Pulver ihre große Liebe, den deutschen Schauspieler und Regisseur Helmut Schmid. dpa Bildfunk picture alliance/UPI/dpa

Großes Glück und schwere Schicksalsschläge bei Lilo Pulver

1961 heiratete Lili Pulver den deutschen Schauspieler und Regisseur Helmut Schmid, den sie bei Dreharbeiten kennengelernt hatte. Er war ihre große Liebe. Die Beiden bekamen einen Sohn und eine Tochter: Marc-Tell (1962) und Mélisande (1968).

Lilo Pulver mit ihren beiden Kindern Marc-Tell und Mélisande. picture-alliance / Reportdienste Werner Roelen

Die Tochter Mélisande Pulver-Schmid wurde später drogenabhängig und nahm sich mit 21 das Leben. Drei Jahre später starb Pulvers Ehemann. Das war eine sehr harte Zeit für die Schauspielerin. "Ich bin damals in ein Loch gefallen und habe versucht, so gut es geht weiterzuleben, weiterzumachen, nicht aufzugeben."

Heute lebt Lilo Pulver zurückgezogen in einer Seniorenresidenz am Stadtrand von Bern, nah an Wald und Feldern.