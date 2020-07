Wie ein freches Früchtchen in Orange kommt Königin Máxima mit einem Minikleid auf hohen Schuhen daher. Sie ist 49 Jahre alt, hat drei Kinder und sieht in diesem ärmellosen Kleid einfach toll aus! Máxima lächelt verschmitzt, als wollte sie sagen: "Seht her, heute lasse ich es krachen".

Imago imago images / PPE