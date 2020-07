Was man im Kompost so alles findet! Unser Redakteur Lars Michael Storm hat in seinem Garten in Ingelheim eine Igelmama mit ihren frisch geborenen Babys entdeckt. Eine spektakuläre Rettungsaktion mit Happy End!

