Sonja Christ aus Oberfell an der Mosel stand 2009 im goldenen Konfettiregen. Sie ist die 61. Deutsche Weinkönigin. Sie arbeitete zunächst für die Weinzeitschrift "selection" in Mainz, dann schlug sie einen anderen Weg ein: Arbeitete bei einem großen Personaldienstleister. Seit 2018 ist sie am Institut für Management an der Universität Koblenz-Landau tätig und promoviert über die Digitalisierung in der Gastronomie.