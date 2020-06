Am 6. Juni 2020 geben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack live in der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020" das "Ja-Wort". Wir blicken zurück auf eine wunderschöne Liebesgeschichte und schauen uns an, wie alles angefangen hat. Im Jahr 2016 war Anna-Carina Woitschack zum ersten Mal in der Sendung "Immer wieder sonntags". Sie hat damals eine selbstgemachte Stefan-Mross-Puppe mitgebracht.

Imago Hofer