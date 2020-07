Viele Räume im Schloss sind sehr prunkvoll eingerichtet, wie zum Beispiel der blaue Salon, in dem allerlei persönliche Objekte von König Willem-Alexander und Königin Máxima ausgestellt und sogar in die Tapete eingearbeitet wurden. Smalltalk-Themen werden den Royals hier nicht so schnell ausgehen.

