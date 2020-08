Wer in England der nächste Thronfolger wird, dürfte vielen bekannt sein. Aber wer besteigt mal in Belgien den Thron? Und wie sieht es eigentlich mit der royalen Frauenquote aus? Seit 2013 ist Philippe (*1960) König der Belgier. Und an erster Stelle der Thronfolge steht seine Tochter Elisabeth Thérèse Marie Hélène (*2001).

picture-alliance / Reportdienste Patrick van Katwijk