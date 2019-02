† 11. März 2018: Siegfried Rauch war ein Schauspieler von Weltformat. Er wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit. An der Seite von Pierre Brice spielte er in "Mein Freund Winnetou" die Rolle des Old Shatterhand. Und auch als Kapitän aus der Fernsehserie "Das Traumschiff", als "Bergdoktor" oder als Familienvater in "Die glückliche Familie" werden wir ihn für immer in Erinnerung behalten. Er starb im Alter von 85 Jahren.