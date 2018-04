In Tansania entdeckt Krüger die Lust am Schreiben. Passenderweise ist "Eine Farm in Afrika" sein erstes Buch. Bis heute sind einige weitere dazugekommen, das neueste trägt den Titel "Ein Buch von Tod und Liebe". Der Band mit Erzählungen spiegele all das, was sein Leben geprägt habe, so der Schriftsteller selbst.