Zur klassischen Wanderkarte gibt es längst digitale Alternativen. Wander-Apps bieten ganz neue Möglichkeiten und machen richtig Spaß! Wir stellen drei kostenlose Varianten für Einsteiger vor.

Bevor man für eine Wander-App Geld ausgibt, sollte man erst mal die Gratis-Version testen. Imago Mario Aurich

Mit Wander-Apps können Sie auf Ihrem Smartphone Routen nachlaufen und teilweise sogar planen. Sie zeigen das Höhenprofil an und zeichnen auf, wie weit und wie schnell Sie unterwegs waren. Manche Apps bieten nicht nur Wander-, sondern auch Rad- und Ski-Touren an.

Wir haben unseren Experten Andreas Reinhardt für Sie interviewt. Er empfiehlt die drei gängigsten Wander-Apps: Bergfex, Komoot und Outdooractive. Und egal für welche Sie sich vielleicht entscheiden: Ausprobieren lohnt sich!

Bergfex - mehr als 70.000 GPS-Touren zur Auswahl

Die App Bergfex bietet europaweit mehr als 70.000 GPS-Touren zur Auswahl. Und zu jeder Tour gibt es eine eigene Routen-Beschreibung mit Informationen zu Dauer, Distanz und dem Höhenprofil. Nützliche Tipps zu Anfahrt, Parkmöglichkeiten und empfohlener Ausrüstung sind auch dabei. Interessant ist die "Wege-Verlassen-Funktion". Der Wanderer bekommt eine Nachricht, wenn er mal vom Weg abgekommen ist.

Leider hat die App auch Nachteile. Sehenswürdigkeiten entlang der Route werden leider nicht angezeigt. Und wer keine Tour aus dem Angebot nachwandern möchte, sondern lieber eigene Touren plant, hat es schwer. Eigene Routen können nicht in der App, sondern nur im Web geplant werden. Diese müssen dann erst mühsam auf das Smartphone übertragen werden.

In der kostenlosen Version von Bergfex stehen keine Offline-Karten zur Verfügung. GPS funktioniert aber auch ohne Mobilfunknetz. Sie können der Route also ganz normal weiter folgen, auch wenn Sie keinen Empfang mehr haben. Aber wenn Sie von der Tour abweichen möchten, ist es ohne Offline-Karten nicht möglich, sich zu orientieren. Das funktioniert nur in der kostenpflichtigen Pro-Version.

Wander-Apps bieten neben den Touren viele zusätzliche, nützliche Funktionen. picture-alliance / Reportdienste Klaus-Dietmar Gabbert

Mit Komoot Geheimtipps von anderen Nutzern erkunden

Auch die Wander-App Komoot bietet eine große Auswahl an vorhandenen Touren. Und das sogar weltweit und auch offline. Jede Tour verfügt über Details wie Höhenprofil, Schwierigkeitsgrad und Fotos der Strecke. Mit dieser App können die klassischen Wanderrouten, aber auch echte Geheimtipps entdeckt werden. Denn jeder Nutzer kann eigene Touren öffentlich zur Verfügung stellen und Teil der Komoot-Community sein.

Ein weiterer Vorteil: Die App hat eine Routing-Funktion. Der Benutzer kann seinen Ausgangspunkt und seinen Zielpunkt angeben. Die App zeigt dann die Route an und interessante Ziele in der Nähe oder entlang der Route werden angezeigt. Die Wandertouren können am PC oder unterwegs auf dem Smartphone geplant werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Freunde zu einem gemeinsamen Ausflug einzuladen.

In der kostenlosen Version von Komoot ist eine Region gratis verfügbar. Weitere Regionen können kostenpflichtig hinzugekauft werden.

Auf den Routen der anderen App-Nutzer erhält man manchmal echte Geheimtipps. SWR Julia Klebitz

Mit Outdooractive Schlafplätze und Veranstaltungen finden

Wie bei Komoot bietet auch die App Outdooractive offizielle Wanderrouten sowie Geheimtipps aus der eigenen Community. Auch hier werden während der Tour interessante Ziele in der Nähe angezeigt. Ein toller Pluspunkt: Unter dem Menüpunkt "Top-Touren" werden die besten Routen in einer Liste zusammengefasst. Das erleichtert manch einem die Qual der großen Auswahl.

Planung und Tracking funktionieren hier am einfachsten. Und wer eine eigene Route erstellen möchte, kann diverse Routenoptionen einstellen, wie z.B. möglichst kurze oder flache Wege. Ein zusätzlicher Vorteil: Mit der Entdecken-Funktion können Unterkünfte und Veranstaltungen gefunden werden. Das Berghütten-Verzeichnis infomiert über Öffnungszeiten und Schlafplätze.

Der größte Nachteil ist der Preis. Die Basisvariante dieser App ist ziemlich abgespeckt und die Pro-Variante lassen sich die Betreiber gut bezahlen.

Laden Sie sich Ihre Route vor der Wanderung runter, falls Sie im Wald mal kein Netz haben. dpa Bildfunk (c) dpa

Was, wenn ich im Wald plötzlich kein Netz mehr habe?

Hier helfen Offline-Karten, die Sie sich am besten daheim im WLAN vor der Wanderung herunterladen. Dann ist die Karte mit dem Wegenetz auch dann verfügbar, wenn es keine Netzverbindung gibt. Und GPS funktioniert auch ohne Mobilfunknetz. Der blaue Punkt auf der Karte verrät Ihnen, wo Sie gerade sind.

Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig?

Die Wander-Apps können mit jedem halbwegs aktuellen Smartphone genutzt werden. Es gibt sie für Apple- und Android-Geräte. Ein Zusatzakku oder eine Powerbank sind allerdings immer sinnvoll, denn die Apps verbrauchen ordentlich Strom.

Trotz der vielen Apps ist es ratsam auf jeder Tour Karte und Kompass dabei zu haben, denn die lassen einen nie im Stich!