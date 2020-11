Gold für den Gentleman: In England sehr verbreitet ist der so genannte "Gentleman’s Ring". Ein Siegelring, der jemandes Herkunft und auch den Stand in der Gesellschaft symbolisiert. Gleichzeitig ist er ein Familienerbstück, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Ganz dezent und kaum zu sehen trägt Charles seinen schmalen Ehering unter besagtem Siegelring am kleinen Finger seiner linken Hand.

picture-alliance / Reportdienste Jan Woitas /dpa /PA Wire

