Kronprinzessin Victoria von Schweden feiert am 14. Juni 2017 ihren 40. Geburtstag. Hier zeigt sie sich in einem raffinierten Schmetterlingskleid mit ihrer Familie vor dem Königspalast in Stockholm. Ihre wechselvolle Lebensgeschichte und ihr heutiges Familienglück zeigen wir in einer extra Geburtstags-Bildergalerie. Victoria, wir wünschen dir alles Gute!