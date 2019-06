Wann ist Prinz Philip wirklich geboren - am 28. Mai oder am 10. Juni? Im Onlinelexikon Wikipedia sind zwei unterschiedliche Geburtstage für den Ehemann von Queen Elizabeth eingetragen. Dafür hat tatsächlich Prinz Philip selbst gesorgt. Denn zu der Zeit, als er zur Welt kam, galt in seinem Geburtsort in Griechenland offiziell noch der so genannte julianische Kalender. Danach ist Prinz Philip tatsächlich am 28. Mai geboren. Doch irgendwann wurde der gregorianische Kalender eingeführt - und danach ist der (noch) 96jährige am 10. Juni geboren. Alles klar?