Stinkmorchel in Penis-Form wird Pilz des Jahres 2020

Manche Kreaturen fristen ein seltsames Dasein und sind überhaupt nicht beliebt. So ging es bisher der "Gemeinen Stinkmorchel" - einem Pilz, der wie ein Penis aussieht.

Mancher hat ihn vielleicht schon mal im Wald gerochen, ohne zu wissen, was da so stinkt. Die Stinkmorchel ist am Anfang eine weißliche Kugel, die im Boden wächst und "Hexenei" genannt wird. Irgendwann platzt sie auf, und innerhalb weniger Stunden wächst dann der Fruchtkörper heran - ein länglicher Kegel mit einem abgesetzten Kopf. Kein Wunder, dass der wissenschaftliche Name "phallus impudicus" ist, zu Deutsch: "unzüchtiger Penis".

Fliegen lieben diesen Stinke-Pilz Imago xblickwinkel/M.xKuehnx

Fortpflanzung über Fliegen

Die Stinkmorchel ist mit einem grünen Schleim überzogen, und dieser Schleim verbreitet den ekelhaften Geruch im Wald. Ein Paradies für Fliegen, Wanzen und Mistkäfer! Sie kommen herbei und bedecken den Pilz wie mit einer schwarzen Wolke. So muss das sein, denn die Fliegen sorgen dafür, dass der Pilz sich verbreitet.

Bitte nicht essen!

Dieser Stinkepilz ist absolut ungenießbar. Da er manchmal auch auf Gräbern wächst, glaubte man früher, dass eine Stinkmorchel auf dem Grab Hinweise gibt, dass der Tote mit einem ungesühnten Verbrechen zu tun gehabt habe. Wohl deshalb nannte man sie dann auch "Leichenfinger".

Endlich mal was Gutes zum Penis-Pilz

Nun bekommt diese arme Pilz-Kreatur aber eine Auszeichnung: Wissenschaftler haben die "Gemeine Stinkmorchel" jetzt zum "Pilz des Jahres 2020" erklärt.