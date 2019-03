Wir stellen vor Madeline Willers glaubt an sich

Sängerin Madeline Willers ist eine Newcomerin aus Baden-Württemberg. Gerade hat die 24-Jährige ihre neue Single "Magisch" veröffentlicht. Ihr zweites Album steht inzwischen auch vor der Tür. Es trägt den Titel "Glaub an dich". Wer im Musikbusiness eine feste Größe sein will, muss hart arbeiten, an sich sowie seine Musik glauben und sich immer wieder neu erfinden. Das heißt zum Beispiel auch mal sein Aussehen radikal zu verändern.

Januar 2019 entscheidet sich Madeline Willers ihren Look komplett zu ändern. Die Verwandlung hat sie auch mit einer Kamera begleiten lassen. Auf der Bühne trägt die junge Künstlerin schwarze, weiße oder schwarz-weiße Outfits. Das spiegelt sich jetzt in ihrer Frisur wider.

Mit ihrem zweiten Albumtitel spricht sie auch sich selbst Mut zu. Ob es für den ganz großen Erfolg reicht, wird sich zeigen. Madeline Willers weiß, "dass man manchmal auch was riskieren muss, es manchmal Mut braucht, für Entscheidungen, für Veränderung, für was Neues. Deshalb heißt mein zweites Album auch 'Glaub an dich'". Ende Oktober halten ihre Fans dann die neue CD in den Händen. Das feiert sie zusätzlich auf ihrem ersten eigenen Konzert in Künzelsau. Viel Erfolg!