Peter Alexander - der Entertainer. Er gehörte zu den populärsten und größten Entertainern im deutschsprachigen Raum. Er war nicht nur leidenschaftlicher Sänger und Showmaster, sondern spielte in zahlreichen Filmen die Hauptrolle. 1948 schloss er am Max-Reinhardt-Seminar in Wien seine Schauspielausbildung mit Auszeichnung ab. Zwischen 1952 und 1972 trat er als Darsteller in insgesamt 38 Unterhaltungs- und Revuefilmen auf, so auch in der Verwechslungskomödie "Hilfe, meine Braut klaut", In den Hauptrollen: Peter Alexander, Cornelia Froboess und Gunther Philipp.