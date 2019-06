Uschi Glas ist die "Quotenqueen" auf den deutschen Bildschirmen. Viele der Fernsehserien, in denen sie mitspielt, erreichen ein Millionenpublikum. Hier: Uschi Glas im Jahr 2001 als Dr. Helen Berger an der Seite von Klausjürgen Wussow, in der Rolle des Dr. Hoffmann, in der ARD-Reihe "Klinik unter Palmen".