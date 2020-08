"Jeder Hund sollte mindestens zweimal am Tag Gassi gehen. Dass das überhaupt zur Debatte steht, hat mich schockiert." So reagiert der junge Sänger Vincent Gross auf die Pläne der Bundeslandwirtschaftsministerin, strengere Regeln für Hundehalter und Züchter zu erlassen. Durch die neue Verordnung sollen Hundehalter u.a. verpflichtet werden, ihrem Tier mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien zu geben. Der 23-jährige Schweizer Sänger hat selbst einen kleinen Toy-Pudel namens Britney. Die Hündin begleitet ihn und seine Managerin auch bei Konzerten und Studiobesuchen.

"Man sollte sich nur einen Hund zulegen, wenn man ihm die Liebe, Zuneigung und Zeit geben kann, die er verdient." Vincent Gross

Vincent habe sich bewusst einen so kleinen Hund zugelegt, damit er ihn gut auf Reisen mitnehmen kann. "Die kleine Britney kann ich sogar im Flieger im Handgepäck mit dabei haben!" (19. August 2020)

Maite Kelly wird Jury-Mitglied der Castingshow DSDS

dpa Bildfunk Jan Woitas

Maite Kelly (40) wird Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die Schlagersängerin wird in der nächsten Staffel der Castingshow gemeinsam mit Dieter Bohlen, Mike Singer und Michael Wendler die Talente bewerten, das teilte RTL jetzt mit.

"In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Ich verspreche Euch, dass ich als Jurorin eine starke Stimme sein werde, für Talent und Können", schreibt Maite Kelly bei Instagram. "Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann."

Tschüss Ballermann - Das macht Antonia aus Tirol jetzt

Das Foto zeigt Antonia aus Tirol bei der Aufzeichnung der ARD Silvestershow 2019. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nach 20 Jahren will Antonia aus Tirol mit ihren Auftritten am Ballermann aufhören, erzählt sie im Interview bei SWR4 Rheinland-Pfalz. „Ich hab‘ mir gedacht, ich mach nochmal ein schönes Abschiedsjahr und feier nochmal hier auf Mallorca mit meinem tollen Publikum zusammen." Aber dann kam das neuartige Corona-Virus. Somit wird es keine Abschliedskonzerte für die Fans der Sängerin geben, denn Partys sind am Ballermann aktuell verboten. Auch nachholen möchte Antonia ihre Abschiedskonzerte nicht.

„Alles hat seine Zeit und es war eine tolle Zeit“

Dem Schlagerpublikum will Antonia aus Tirol treu bleiben. Sie erzählt, dass sie in Zukunft verstärkt Rockschlager singen möchte. Das habe sie bisher auch schon bei ihren Auftritten gemacht und es sei gut angekommen. Jetzt will sie nur noch mit ihrer Band in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder auf Mallorca auftreten. Und was ist mit dem Outfit von Antonia aus Tirol? „Das Dirndl wird natürlich bei den Oktoberfesten erhalten bleiben, es wird vielleicht ein bisschen rockiger sein. Bei den Rockschlagerauftritten wird‘s schon bisschen Leder geben.“ Sie habe das schon immer ein bisschen gemischt. „Ich war immer dafür berühmt schräge Outfits zu tragen und zu experimentieren und das hat meinen Fans immer gefallen. Und ich denke, da wird sich nicht so viel verändern für meine Fans." (4. August 2020)

Ireen Sheer ist jetzt deutsche Staatsbürgerin

Das Bild von Ireen Sheer ist bei einem Studiobesuch bei SWR4 Rheinland-Pfalz entstanden. SWR Inga Liebe

Nach monatelangem Warten hat Ireen Sheer jetzt endlich Gewissheit: Mit 71 Jahren ist die Britin nun zusätzlich deutsche Staatsbürgerin. Die Urkunde wurde ihr am 17. August 2020 auf dem Berliner Bürgeramt überreicht. Wegen des Brexits hatte sie sich im Juni 2019 dazu entschieden, zusätzlich zu ihrem britischen Pass auch den deutschen zu beantragen. Denn Ireen lebt schließlich in Deutschland und möchte auch EU-Bürgerin bleiben. 13 Monate musste sie auf die Bewilligung warten - obwohl sie schon seit 47 Jahren in Deutschland zuhause ist. Dementsprechend froh war die Sängerin, als sie Ende Juli Bescheid bekam: "Für mich sind beide Länder gleich, ich liebe beide. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich dann zwei Pässe haben werde." (18. August 2020)

Keine Abschiedstournee von Feuerherz

Eigentlich sollten Feuerherz im Herbst noch mal auf Abschlusstournee gehen. Aber jetzt ist klar: Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese nicht stattfinden können. Im Juni gab die Band ihre Trennung bekannt. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben sie: "Leider müssen auch wir uns nun diesem Kampf geschlagen geben & mit großem Bedauern verkünden, dass wir die geplante Tour leider nicht spielen können. Wir wissen - das wäre unsere letzte Tour gewesen & genau aus diesem Grund tut das Ganze besonders weh." Da alle Vier ab 2021 getrennte Wege gehen wollen und schon Verpflichtungen haben, wird es nicht möglich sein, die Termine nachzuholen. (22. Juli 2020)

Ungewöhnlicher Ringtausch auf dem Rhein: Kultsänger Markus hat geheiratet

© RTLZWEI/Martin Hartung - Recht zum Abdruck

Mit dem Lied "Ich will Spaß" wurde Markus Mörl zum Star der neuen deutschen Welle. Am 11. Juli hat der Musiker nun seine Yvonne, die auch singt, auf einem Schiff bei Assmannshausen auf dem Rhein geheiratet. Ursprünglich war das Fest mit 150 Gästen geplant, doch wegen Corona waren am Ende nur die engsten 36 Gratulanten dabei. Das Brautpaar wollte die Hochzeit aber unbedingt, da es diese bereits zuvor schon drei Mal verschoben hatte. Die Feier wurde live auf RTL2 ausgestrahlt.

Die Ringe wurden Markus und Yvonne übrigens von ihren Chihuahuas namens Grammy und Oskar gebracht. Laut Markus mussten sie das nicht trainieren: "Ein Stück Fleischwurst hat's auch getan". In die Flitterwoche geht's für das Brautpaar frühestens im Herbst, aus zeitlichen Gründen. Das Ziel ist schon klarer: "Irgendwo in Deutschland. Am liebsten nochmal an den Rhein, den finden wir jetzt total gut!" Deshalb haben sie es sich auch nicht nehmen lassen, am Tag nach der Zeremonie eine kleine Hochzeitsreise mit den Gästen zu machen. Mit dem Schiff sind sie bis zur Loreley gefahren. Wir wünschen den beiden alles Gute! (14. Juli 2020)

Durch den Sommer mit tollen Schlagershows - zum Teil mit Publikum

ard-foto s2-intern/extern

Schlagerfans können sich auf drei Sommershows von Florian Silbereisen freuen. Die erste findet am 25. Juli ganz oben in den Kitzbüheler Alpen statt, auf der Ehrenbachhöhe an einem See in der Nähe von Kirchberg in Tirol. Die Sendung heißt "Schlager, Stars und Sterne - Die Sommerparty" und wird im Ersten ausgestrahlt. Erstmals darf auch wieder Publikum in der Show dabei sein, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand wegen Corona. Falls sie nun ein Ticket ergattern wollen - Achtung: Es werden keine Tickets erstattet, sollten äußere Umstände wie schlechtes Wetter auftreten. Auf der Bühne werden Stars wie Roland Kaiser, Sarah Lombardi, Thomas Anders, voXXclub, Andy Borg oder Giovanni Zarrella singen.

Am 8. August um 20:15 Uhr läuft im MDR eine weitere 90-minütige Show mit Florian Silbereisen, allerdings ohne Publikum. Die Sendung ist schon fertig abgedreht und wird "Schlager des Sommers 2020 - Die Märchenschloss-Nacht" heißen. Mit dabei sind Ramon Roselly, Semino Rossi, Matthias Reim, Fantasy, Ben Zucker, Sonia Liebing, Beatrice Egli, Bernhard Brink und viele mehr. Weiter geht's am 14. August mit Silbereisens MDR-Show mit dem etwas zungenbrecherischen Namen "Schlagerlagerfeuer - die Strandparty 2020" leider ebenfalls ohne Zuschauer.

Neben den Wochenend-Shows "Immer wieder Sonntags" mit Stefan Mross im Ersten und dem "ZDF Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel dürfen wir uns auf weitere Schlager-Shows in diesem Sommer freuen: Isabel Varell moderiert am 18. Juli ab 20:15 Uhr "Die Schlagerhits des Sommers" im SWR Fernsehen. Roland Kaisers legendäre Kaisermania Konzerte in Dresden fallen dieses Jahr zwar aus, aber dafür wird der MDR am 1. August um 19:50 Uhr live den etwas anderen Kaisermania-Countdown mit dem Sänger einläuten. Im Anschluss wird ab 20:30 Uhr ein Kaisermanie-Konzert aus dem Jahr 2019 gezeigt. Außerdem wird der Schlagersänger am 15. August "Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten“ präsentieren. Es lohnt sich also an diesem Tag ab 20:15 Uhr das Erste einzuschalten. Und auch die nächsten Sendetermine von Andy Borgs Schlager-Spaß stehen bereits fest: Die Shows laufen am 1. August und am 12. September - immer samstags 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Da kann der Sommer kommen. (Stand: 13. Juli 2020)

Patrick Lindner: "Es ist ein Hilferuf"

Imago Photopress Müller

Patrick Lindner ist besorgt. Wegen Corona haben viele Menschen in der Kulturbranche mit Existenzängsten zu kämpfen. Es finden so gut wie keine Konzerte statt. Im SWR4 Interview sendet er einen Hilferuf an die Bundesregierung: "Es soll keine Jammerei sein. Aber wir wollen aufmerksam machen, dass es viele Branchen gibt, denen geholfen wird, aber für uns bisher kein Konzept feststeht. Keiner weiß, wie es weitergehen soll", erklärt der 59-Jährige. Der Sänger steht selbst nicht am Existenzminimum. Dennoch sagt er nachdenklich: "Wir Künstler müssen immer damit rechnen, dass es morgen vorbei sein kann. Und man verdient sein Geld ja nicht allein. Da stehen viele hinter einem, die mitverdienen." Patrick Lindner ist eines ganz wichtig: "Es ist nicht nur ein Hilferuf für mich allein, sondern wirklich für die ganze Branche, wo es keinerlei Hinweise und Konzepte gibt, an denen man sich festhalten könnte. Es ist für viele, die nicht wissen, wann und wie es überhaupt weitergeht."

Übrigens hat die Band voXXclub in einem offenen Brief bereits im Mai auf ihrer Facebookseite auf die schwierige Lage aufmerksam gemacht. (10. Juli 2020)

Schlagernacht des Jahres erneut verschoben

SWR SWR

Die von SWR4 präsentierte "Schlagernacht des Jahres" in der SAP Arena Mannheim wird nun erst am 15.05.2021 stattfinden. Das hat der Veranstalter Semmel Concerts Entertainment bekannt gegeben. Grund für die erneute Verschiebung sind die erweiterten Corona-Auflagen von Bund und Ländern. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, bleiben bis Ende Oktober verboten. Ursprünglich war das Konzert für den 28.03.2020 geplant und sollte dann im September dieses Jahres stattfinden. Jetzt müssen sich die Fans und Künstler also noch länger gedulden. Bereits gekaufte Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit und es können auch weiterhin Tickets gekauft werden. Auf der Bühne stehen nach aktuellem Stand u.a. Howard Carpendale, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Nik P. und Michelle. (30. Juni 2020)

Anna-Maria Zimmermann: Hochschwanger im Lockdown

Imago Future Image

Anna-Maria Zimmermann hat es aktuell nicht leicht. Bei Instagram schreibt die 31-Jährige: "Bei uns in Gütersloh bekommen wir gerade den nächsten Lockdown, alle haben Angst und sind bedrückt." Der Grund: Beim Fleischverarbeiter Tönnies gab es einen massiven Covid-19-Ausbruch. Dazu kommt, die Sängerin ist inzwischen hochschwanger. Wegen der Auflagen muss sie alle Arztbesuche ohne ihren Mann machen. Das macht ihr verständlicherweise zu schaffen. Sie schreibt weiter: "Leider muss ich auch auf der Zielgeraden, kurz vor der Entbindung alleine dadurch. Der Partner muss draußen bleiben. Ein bisschen traurig bin ich gerade wirklich, weil ich meinen Partner einfach gern viel mehr mit eingebunden hätte in dieser Schwangerschaftsphase." Die Frohnatur lässt sich aber nicht unterkriegen und blickt positiv in die Zukunft: "Aber wir werden es schaffen meine Lieben. Wir haben doch alle keine andere Wahl! Gemeinsam sind wir stark." (26. Juni 2020)

Anna-Maria Zimmermann erzählt hochschwanger über den Lockdown in Gütersloh. SWR, Instagram , 26.6.2020, 10:52 Uhr

Thomas Anders und Florian Silbereisen schaffen das Triple

Rivalen-Duett: Thomas Anders und Moderator Florian Silbereisen überraschten 2018 mit ihrem Duett "Sie sagte doch sie liebt mich". Darin geht es um eine Dreiecksbeziehung. Beide kämpfen um eine Frau. Ein Jahr später kam die Fortsetzung "Sie hat es wieder getan". Ein echtes Dreamteam. Pressestelle Eibner

Herzlichen Glückwunsch! Thomas Anders und Florian Silbereisen erreichen gleich dreimal mit ihrem Duettalbum "Das Album" Platz 1. Deutschland, Österreich und Schweiz katapultieren das Duo an die Spitze der Albumcharts. Beide Sänger waren bereits mehrfach mit ihren Gruppen Modern Talking und Klubbb3 an erster Stelle. Jetzt ist es den beiden zusammen gelungen. Das haben sie auch ihrem Produzenten Christian Geller zu verdanken, der schon Eloy de Jong und Giovanni Zarrella zum Erfolg verhalf. 2021 will das Duo auch wieder gemeinsam auf Tour gehen. (18. Juni 2020)

So geht es Sonia Liebing nach dem Autounfall

Langsam legt sich der Schock. Sonia Liebing geht es nach ihrem Autounfall wieder etwas besser. Die Schmerzmittel wirken. Den Auftritt bei "Immer wieder sonntags" hat sie am Tag darauf mit Bravour gemeistert. Man merkte ihr die Schmerzen nicht an. Im Interview sagt uns Sonia in ihrer typisch lockeren Art: "Irgendwo hab ich auch eine Verpflichtung. Ich hätte mir in den Po gebissen, wenn ich am nächsten Tag auf der Couch gelegen hätte und hätte mir ‚Immer wieder sonntags‘ reingezogen und eine leere Bühne gesehen." Doch den Unfall wird sie sobald nicht vergessen. "Ich muss auch zugeben, dass mir die Bilder in ruhigen Momenten in den Kopf schießen", so die 30-Jährige weiter.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen (13.6.) auf dem Weg zu den Proben der ARD-Show "Immer wieder sonntags". Dabei fuhren Sonia Liebing und ihr Mann Markus mit ihrem SUV auf der A6 auf plötzlich bremsende Autos auf. Beide wurden danach im Krankenhaus durchgecheckt. Sonia hat eine Wirbelsäulenprellung davongetragen. Auf die Frage, ob sie jetzt nicht mehr so gern Auto fahren möchte, sagt die Sängerin: "Wenn du vom Pferd fällst, solltest du ja auch gleich wieder aufsteigen und reiten." Weiterhin gute Besserung! (15. Juni 2020)

Feuerherz trennt sich Ende 2020

Die Jungs von Feuerherz haben überraschend ihre Trennung verkündet. SWR Torsten Silz

Schock für alle Feuerherz-Fans: Die Boyband trennt sich zum Ende des Jahres. Die vier Jungs wollen künftig solo weitermachen. Das haben Karsten, Dominique, Matt und Sebastian am Samstagabend in der TV-Show "Schlagerlovestory.2020" in der ARD verkündet. Sebastian sagt nach der Show im Interview: "Ich glaube jeder hat das mal in seinem Leben, dass man sich irgendwann weiterentwickeln möchte. (...) Es warten für jeden da draußen noch tolle Überraschungen, was jeder so machen wird." Im Oktober soll noch ein Best-Of-Album von Feuerherz erscheinen. Ihren letzten Auftritt haben die Jungs in der Adventsshow von Florian Silbereisen. Dominique wünscht sich: "Ich hoffe, man respektiert diese Entscheidung und unterstützt uns trotzdem weiterhin." (6. Juni)

In der Silbereisenshow "Schlagerlovestory.2020" gibt die Boyband Feuerherz ihre Trennung bekannt. Nach der Show sprechen sie darüber in einem Videointerview. SWR, Facebook , 8.6.2020, 10:28 Uhr

Sonia Liebing feiert großen Erfolg mit DJ Herzbeat

Pressestelle Johannes Heine / Universal Music

So schnell kann es gehen: Mitte Mai wurde die neue Single "Maybe" von Sonia Liebing und DJ Herzbeat veröffentlicht. Am 29. Mai stand sie mit dem Titel das erste Mal auf der Bühne: bei SWR4 bei Euch im Autokino in Mendig. Jetzt ist die Single auf Platz 1 in den deutschen Radio-Charts. Damit zeigt Sonia Liebing nach ihrer Single „Tu nicht so" und dem Duett mit Bernhard Brink "Du hast mich einmal zu oft angesehen" ihre Vielseitigkeit, und dass sie sich mittlerweile in der Schlagerbranche behauptet. (5. Juni 2020)