Flotter Rhythmus, tolle Songs: Ross Antony macht Party im Autokino und bringt mit "Is this the way to Amarillo", "Tausend Mal berührt" und "Sag mir quando" die Autos zum Hupen.

Dauer 9:21 min Ross Antony begeistert mit flottem Auftritt Flotter Rhythmus, tolle Songs: Ross Antony macht Party im Autokino und bringt mit "Is this the way to Amarillo", "Tausend Mal berührt" und "Sag mir quando" die Autos zum Hupen.