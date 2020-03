Das Thema Coronavirus ist allgegenwärtig - auch für die Schlagerstars. Konzerte, Touren und große Veranstaltungen wurden abgesagt. Doch davon lassen sich Stars nicht unterkriegen und berühren mit außergewöhnlichen Ideen und Botschaften ihre Fans.

Wohnzimmerkonzert mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Auch für Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack fallen Konzerte und Live-Auftritte erstmal aus. Damit ihre Fans aber nicht ganz auf die beiden verzichten müssen, veranstalten sie am 16. März ein Facebook-Live-Konzert in ihrem Wohnzimmer - und nehmen dabei sogar Musikwünsche der Fans auf.

Beatrice Egli telefoniert mit Fans

Beatrice Egli bietet ihren Fans, die jetzt vorerst auf ihre "Bei mir zuhaus Tour" verzichten müssen, eine einmalige Möglichkeit: Sie telefoniert in den nächsten Tagen mit ihren Fans. Wer ein Foto von den Konzert-Karten mit der Telefonnummer über Facebook an Beatrice Egli schickt, bekommt einen Anruf. Damit möchte sie die Nähe zu ihren Fans in so schwierigen Zeiten aufrecht erhalten.

Andrea Berg appelliert: verantwortungsbewusst handeln!

Andrea Berg ruft auf Facebook ihre Fans auf, mitzuhelfen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen und Rücksicht auf die Mitmenschen zu nehmen. Sie schreibt: "Was wir gerade erleben, ist nicht nur ein banaler Männerschnupfen. Aber auch Angst, Ignoranz oder Egoismus helfen uns nicht weiter. Jeder muss jetzt für sich und alle Mitmenschen verantwortungsbewusst handeln."