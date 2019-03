Roland Kaisers "Wind auf der Haut und Lisa" (1990) ist die deutsche Coverversion von "Fool (If you think it's over)" (1978) von Chris Rea. In beiden Songs geht es um eine verflossene Liebe. Chris Rea bekam die Idee für seine Originalversion, als er mit seiner Schwester sprach. Sie dachte damals, ihr Leben sei zu Ende. In der Version von Roland Kaiser ist die Erinnerung an "Lisa" wesentlich positiver und romantischer.