Neues Album von Vanessa Mai Ist das noch Schlager?

Eins muss man Vanessa Mai und ihrem Mann und Manager Andreas Ferber lassen: Sie sind fleißig und packen ihren Erfolg beim Schopfe, um ihn zu vergrößern. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, als die letzte CD " Regenbogen " der Sängerin erschien. Prompt liefert sie ein neues Doppel-Album ab und sorgt damit auch noch für Diskussionen. Es heißt zwar "Schlager", aber die Musik darauf hat mit klassischem Schlager nichts mehr zu tun. Die beiden CDs mit je zwölf Liedern könnte man auch in eine andere Musikrichtung einordnen: elektronische Popmusik zum Beispiel.

Doch Vanessa Mai will in gar keine musikalische Schublade gesteckt werden: "Ich möchte nicht auf eines verzichten müssen, um etwas anderes zu probieren." Sie fühlt sich anscheinend in der Schlagerbranche zuhause, will aber auch andere Musikrichtungen ausprobieren und vielleicht sogar den Schlager modernisieren. Bleibt nur die Frage, ob ihr das gelingt und die klassischen Schlagerfans diesen Weg mit ihr gehen werden.