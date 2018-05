Neues Album von Mary Roos Das Abenteuer mit der Unvernunft

Die Geschichten der Sängerin sind alle aus dem Leben gegriffen. Man kann das Leben mit einem Augenzwinkern sehen. So wie in "Möglich, aber sinnlos" . Der Titelname erinnert an Loriots "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos". Hier ist das Lied jedoch anders gemeint. Man kann vieles im Leben tun: "Kaffee ohne Kuchen, ärgern ohne fluchen, Rotwein ohne Freunde". Das alles kann man machen, "doch besser wäre es, man macht es nicht". Wobei Mary Roos auch im ersten Song singt: "Am Anfang der besten Geschichten steht immer eine Schnapsidee". Mut zur Unvernunft ist das Motto.

Ironisch wird es im schnellen 80er-Jahre Popsong "Ich wär bei mir geblieben" . Da zählt Mary all ihre Vorzüge auf, um am Ende zu sagen: "Wenn ich ich du wär, dann wär ich bei mir geblieben". Das Thema Trennung mit einer Prise Humor zu versehen ist eben einfach die beste Medizin. Die Frohnatur hat aber auch allen Grund dankbar zu sein.

Pe Werner verfasste den Text zu "In deinem Schatten". Johannes Oerding schrieb "Schweig mit mir". In beiden Liedern geht es darum zur Ruhe zu kommen, die Stille zu suchen. In einer so schnelllebigen Welt kann das ein gutes Mittel sein, um die Schönheit wieder zu entdecken. Denn sie ist nicht tot, "sie ist nur gut verborgen", wie Mary in "Schweig mit mir" singt.