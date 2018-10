Neues Album von Maite Kelly Die Liebe siegt sowieso

Nach zwei Jahren meldet sich Maite Kelly mit ihrem neuen Album "Die Liebe siegt sowieso" zurück. Es steckt voller Gefühl und nimmt einen mit in die Höhen und Tiefen der Liebe.

Zwei Jahre nach ihren erfolgsgekrönten Album "Sieben Leben für dich" meldet sich Maite Kelly mit "Die Liebe siegt sowieso" zurück. Liebe ist auch das zentrale Thema in den 14 neuen Liedern auf dem Album, die sie selbst geschrieben hat. "Das Album dreht sich um das wichtigste im Leben: Das ist die Liebe zum Leben und zu den Menschen", wie Maite Kelly auf ihrem Youtube-Kanal erklärt.

Für das Schreiben hat sich die 38-Jährige fast anderthalb Jahre Zeit gelassen. "Nach dem Erfolg von 'Sieben Leben' wollte ich trotzdem mit dem nächsten Album ein Stück weit zurückschauen, um nach vorne zu schauen. Es ist alles Teil meiner Geschichte." Sie hat in ihrer Geschichte ein sehr trauriges Kapitel hinter sich: die Scheidung von ihrem Mann und Vater ihrer drei Kinder. Man kann ahnen, durch welch schwere Zeit sie gegangen sein muss.

Titelliste 1. Die Liebe siegt sowieso 2. Heute Nacht für immer 3. Ich dreh mich nie wieder um 4. Mit dir hätt ich zum Leben Ja gesagt 5. Liebe lohnt sich 6. Ich bin da 7. Held (Ein Löwenherz) 8. Wenn ich liebe 9. Ich lass los 10. Hell wie ein Kristall 11. Sag nicht sorry 12. Fortuna trägt ein Kleid aus Gold 13. Lass mich nicht los 14. Atme mich ein Zugabe ohne Strom - Die Nachtsession 15. Die Liebe siegt sowieso 16. Heute Nacht für immer) 17. Held (Herzensmensch Version) 18. Ich dreh mich nie wieder um (Blaue Version)

Auf ihrem Album erlebt man die ganze Palette an Gefühlen rund um das Thema Liebe: Glück, Trauer und Wut. In dem Song "Ich dreh mich nie wieder um" geht es beispielsweise um Trennungsschmerz und den Umgang damit. Sie singt: "Ich dreh mich nie wieder um, ich schau nur noch nach vorn. Ich falle nie mehr auf dich rein, nein ich lass dich jetzt allein." Das Lied "Held (Löwensong)" soll Mut machen mit Zeilen wie "Du weißt, dass du es schaffen kannst" und ist eine Hommage an Alltagshelden. Musikalisch wird das unterstrichen durch einen starken Beat und eine mitreißende Dynamik.