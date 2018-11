Für seine 23 jungen Jahre schreibt Jonathan Zelter verblüffend reife Lieder, die sehr feinfühlig sind. Er traut sich, Emotionen zu zeigen und lässt dabei tief in seine Gefühlswelt blicken. In seinen Texten geht es häufig um die Liebe in allen ihren Facetten. Doch den Sänger beschäftigen auch andere Themen: In "Auszeit" geht es um den täglichen Stress im Alltag und es swingt die Lust auf Urlaub und Sommer mit. Jonathan Zelter singt auch vom Erwachsenwerden und wie besonders seine Heimat und Familie für ihn sind in "Immer zu euch zurück". Ursprünglich kommt der Sänger aus Wittlich in der Eifel, derzeit lebt er in Mannheim.