Neues Album von Ben Zucker Private Geschichten und eine besondere Stimme

Zwei Jahre nach seinem Debütalbum "Na und?!" erscheint die neue CD von Ben Zucker. Sie heißt "Wer sagt das?!", genau wie seine aktuelle Single. Auf dem Album sind 13 neue Titel, an allen hat der 35-Jährige mitgeschrieben. Darin zeigt er viele Facetten von sich und gibt Einblicke in seine Gedankenwelt.

Mit seiner Reibeisenstimme singt Ben Zucker mal leise, mal schreit er sich die Seele aus dem Leib. Es ist eine Mischung aus Rock, Pop und Schlager, die seine Musik ausmacht, am ehesten vergleichbar mit Matthias Reim. Auf der CD ist von der gefühlvollen Ballade bis zum Partysong alles dabei. Meist erklingen Gitarrensounds, doch auch moderne Bässe und Beats sind in dem ein oder anderen Lied zu hören. Für Gänsehaut sorgt der Sänger mit akustischen Songs, wenn er nur von einem Klavier begleitet wird und ganz leise Streicher dazu spielen. An manchen Stellen unterstützt ihn gesanglich ein Chor.