Neues Album Stefan Zauner und Petra Manuela ganz "Persönlich"

Stefan Zauner (66) und seine Frau Petra Manuela wollten bei diesem Album sehr persönliche Geschichten erzählen. Zum Beispiel: Wie hat es eigentlich zwischen den beiden gefunkt? "Wie's war" beschreibt genau das. Im Interview erzählt uns Petra Manuela: "Wir haben uns in einem Restaurant in München kennengelernt. Drei Tage später war das in der Abendzeitung und ich war sauer, weil ich dachte es wäre so eine PR-Masche von ihm." Ein Jahr lang war daraufhin Funkstille zwischen den beiden. Erst dann klärte sich das Missverständnis auf. Zu der Zeit hatte sie schon zwei Kinder und einen Ex-Mann dazu. "Das war nicht so einfach damals", so die Sängerin weiter. Heute ist das Künstlerehepaar bereit, ihre Geschichte in einem Song zu erzählen.