Neues Album Roland Kaiser will "Alles oder dich"

Für den Titelsong "Alles oder dich" hat sich der Sänger am 007-Film "Skyfall" orientiert. Roland Kaiser ist ein riesiger James Bond-Fan, wie er selbst sagt. Am Mischpult saß Michael Ilbert. Dieser arbeitete schon für die britische Sängerin Adele, die 2012 den Titelsong von "Skyfall" sang. Den berühmten Bond-Sound wollte Roland Kaiser auch. Textzeilen wie "Die Welt wär nicht genug für mich" oder "Man lebt nur zweimal" spielen zusätzlich noch auf andere James Bond-Filme an. Der Stil steht dem Kaiser sehr gut. Er hat eben die Lizenz zum Singen.

Das Highlight auf dem neuen Kaiser-Album ist sicherlich das kuriose Duett mit der Moderatorin Barbara Schöneberger. Kurios nicht, weil Barbara Schöneberger mit ihm singt, sondern weil der Song "Niemand" so schön ungewöhnlich ist. Es handelt von einem imaginären Partner namens "Niemand". Im Text heißt es dann: "Der Tag wird kommen, da lern' ich jemand kennen. Da muss ich mich von Niemand trennen. Dann muss Niemand gehen, Niemand weinen und Niemand traurig sein." Ein sehr gelungenes, humorvolles und schräges Duett, was sich zu hören lohnt.

Das Album endet mit dem nachdenklichen "Spätsommerwind". "Ich bin jetzt 66 Jahre. Ein Alter, in dem man erkennt, dass kein Weg im Leben endlos ist. Jeder von uns kommt irgendwann im Herbst des Lebens an. Trotzdem habe ich noch so viel vor und noch viel mehr zu sagen", sagt der Sänger über das Lied. "Ich freue mich, solange mich meine Fans auf diesem Pfad begleiten und mir zuhören." Wer sich den Terminkalender von Roland Kaiser anschaut, merkt schnell, dass das sicherlich so schnell nicht aufhört. Denn Roland Kaiser begeistert generationsübergreifend. Vielleicht gibt es nach diesem Album nun noch mehr Fans, die zu ihm sagen: "Alles oder dich".