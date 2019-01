Neue Single von Thomas Anders Ewig mit dir

Musikalisch wird dieser romantische Song in den Strophen durch dezente Klaviertöne und reduzierte Beats untermalt. Der Refrain wird lauter und kräftiger instrumentalisiert. Und Thomas Anders schlägt ganz hohe Töne an, unterstützt durch einen zarten Background-Chor.

"Ich finde Unterhaltungsmusik soll positiv sein." Und das hat er auch geschafft in seiner Ballade. Er möchte gern etwas von seinem Optimismus weitergeben: "Und ich hoffe, meine Zuhörer an die Hand nehmen zu können auf dem beflügelnden Weg, es sich für Momente gut gehen zu lassen." Das findet sich auch in dem Lied wieder, eine positive Sicht auf die Dinge: "Wenn du nicht mehr bei mir bist, ist da ein Loch in meiner Seele, denn Du zeigst mir deine Welt, wenn ich mich wieder mal verlier. Und ganz egal wo ich dann auch bin, ich werd' bei Dir sein, ewig mit Dir."