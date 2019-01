Neue Single von Roland Kaiser Stark

Spätestens seit Udo Jürgens wissen wir, mit 66 geht es ja bekanntlich im Leben richtig los. Das gilt wohl auch für Roland Kaiser. Seine neue Single "Stark" spricht Bände. Denn darin zählt er auf, wozu er noch so alles Lust hat.

"Ich will nochmal im Regen mit dir tanzen gehen, lautlos mit dem Wind nach Süden ziehen, auf dem höchsten Dach die Sonne sehen", singt Roland Kaiser. Dann wünscht er sich: "Ich will nochmal die Welt von ganz da oben sehen, endlich wieder neue Freiheit spüren, wie ein Feuerwerk mit dir verglühen." Der neue Song ist eine tanzbare Hymne gegen den Stillstand - ohne Drehbuch und ohne Plan leben, sich auf und ab bewegen, nicht anhalten. Und Roland Kaiser lebt, was er singt. Von Rente und Ruhe keine Spur.