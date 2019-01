Neue Single von Nik. P Wie im Himmel

"Durch dich bin ich reich an Liebe. Und mein Leben ist so voller Glück. Du bist was Besonderes. Du bist ein Geschenk des Himmels", singt Nik P. (56). Text und Musik kommen vom Österreicher selbst. An wen er dabei auch gedacht hat, es muss ein sehr glücklicher Moment in seinem Leben gewesen sein. Es gibt Zeiten, da möchte ein Musiker eben auch mal "Danke" an das Leben oder an einen Herzensmenschen sagen. Discofox-Beats und -Sounds machen das "gesungene Glück" zu einem waschechten, tanzbaren Schlager. Und wer genau aufpasst, hört eine Harfe spielen - eben "Wie im Himmel".