Neue Single der Münchener Freiheit Ich brenne für dich

In der neuen Single der Münchener Freiheit geht es heiß her. Sänger Tim hat uns erzählt, wofür es sich zu brennen lohnt und ob die Band schon mit einem neuen Album in den Startlöchern steht.

0:54 min Mehr Info Münchener Freiheit: Ich brenne für dich Münchener Freiheit

Bis man es spürt

Sänger Tim Wilhelm erzählt uns im Interview, worum es in der neuen Single geht: "Angesichts dieses Super-Sommers könnte man meinen, dass es in 'Ich brenne für dich' vielleicht um das Wetter oder den Aufenthalt auf Balkonien geht. Das ist aber nicht so. Es ist eher zwischenmenschlich gemeint." Natürlich geht es um die Liebe. Wobei die Liebe unendlich viele Facetten hat. Für einen Menschen zu brennen, darum geht es. "Manchmal wird einem in einer Freundschaft die Liebe erst später bewusst. Oder man braucht Zeit, um Farbe zu bekennen. Bis man sagen kann: 'Bei dir spüre ich's einfach'", sagt Tim weiter.

Holt die Lichter raus!

Musikalisch erinnert die neue Single an die großen Balladen der Münchener Freiheit. Die typischen Arrangements der Stimmen laden zum Träumen ein. In Gedanken kann man die Fans schon sehen, wie sie Feuerzeuge, Handys und andere leuchtende Geräte aus ihren Taschen holen. Wie sie gemeinsam im Lichtermeer singen.

Seit 2012 ist Tim Wilhelm Sänger bei der Münchener Freiheit.

Ein neues Album?

Die Band arbeitet permanent an neuen Liedern. 2016 kam das letzte Album "Schwerelos". Eine neue Single kündigt ja meist ein neues Album an. Das ist bei "Ich brenne für dich" auch so, aber: "Wir haben noch kein Datum festgelegt, wann das neue Album erscheinen soll", klärt Tim Wilhelm auf. Da kommt also was Neues. Es wäre das 22. Studioalbum. Die Fans müssen sich aber noch etwas gedulden.

Ein Stück Musikgeschichte