Alina hat im Oktober ihren ersten Fernsehauftritt in der Show "Schlagerbooom 2017", moderiert von Florian Silbereisen. Kurz darauf erscheint ihr Debütalbum "Die Einzige". Ihr Markenzeichen ist ihre kräftige und zugleich einfühlsame Stimme. Sie ist zu Gast in verschiedenen Fernsehsendungen und schafft es in die Top 50 der deutschen Albumcharts.



Alinas Album "Die Einzige"



