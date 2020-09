Nach ihrer Debütsingle „Learn to love you” (2007) feiert Lisa Bund ihr Comeback. Sie hat nicht bloß die Liebe zur deutschen Musik entdeckt, sondern weiß nun auch, was Liebe ist.

"Das ist Liebe": Die erste deutschsprachige Single von Lisa Bund

Die junge Mainzerin Lisa Bund findet 13 Jahre nach ihrem Debütalbum „Born again“ zurück ins Rampenlicht. Nach englischsprachigen Titeln des Rock-Pop-Genres berührt Lisa ihre Fans nun mit deutscher Musik. In ihrer neuen Single „Das ist Liebe“, die Ende August erschien, zeigt uns die charmante Sängerin, dass es für Liebe kein Patentrezept gibt: „Sie kommt und liebt, sie stirbt und lebt, das ist Liebe.“

Eine Newcomerin - doch kein Neuling in der Schlagerwelt

In einem Interview verrät Lisa uns, dass deutschsprachige Musik kein Neuland für sie ist: "Ich bin lange Jahre schon im Studio und singe dort Schlagerdemos für andere Sänger ein". Doch der Mut fehlte bislang, selber wieder in das Rampenlicht zu treten. Ihr Produzent hingegen vertraute schon seit Längerem auf Lisas Potenzial, mit ihrer eigenen deutschen Musik durchzustarten. Lisa erzählt uns: "Und dann habe ich im Studio gestanden und habe 'Das ist Liebe' eingesungen und dann habe ich zu meinem Produzenten gesagt: Stefan, wir machen das!" Lisa Bund verliebte sich sofort in das Lied. Vielleicht aber auch, weil es eine musikalische Antwort auf ihre erste Single "Learn to love you" ist.

Von DSDS zur Herzmusik

Lisa Bund überzeugte mit ihrer Power-Stimme und belegte 2007 den dritten Platz in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. In den folgenden Jahren war Lisa im Dschungelcamp, im Big-Brother-Haus und bei zahlreichen Auftritten in der Fernsehlandschaft zu sehen. Kurz danach wurde es allerdings eher ruhig um die junge Sängerin. Lisa widmete sich als Solo-Künstlerin ihrer Herzmusik, trat mit ihrer Cover-Band auf und lebte als Hochzeitssängerin ihre Leidenschaft zur Musik aus. Und die hat sie über all die Jahre nie verloren und startet jetzt als Schlager-Newcomerin richtig durch.