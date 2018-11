SWR4 Musiknews Schwerer Verkehrsunfall!

Marianne Rosenberg war unverschuldet in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Zur Untersuchung musste die Schlagersängerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie ihr Management uns mitteilt, geht es ihr "den Umständen entsprechend gut, aber sie muss noch einige Tage Bettruhe halten." Eigentlich sollte Marianne in Berlin bei der Schlagernacht am 17. November auftreten. Den Auftritt wird die 63-Jährige aber definitiv nicht absolvieren können. Wir hoffen, dass Marianne Rosenberg bald wieder auf die Beine kommt und wünschen gute Besserung! (14. November 2018)

Sarah Connor arbeitet an neuem Album

Sarah Connor (38) überrascht mit Neuigkeiten: Sie arbeitet an ihrem zweiten Album auf deutsch und will damit auch im Herbst 2019 auf Tour gehen. Sie schreibt auf ihrer Facebook-Seite: "Wie ihr wisst, arbeite ich seit einiger Zeit wieder im Studio und schreibe neue Songs. Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen." Wir dürfen gespannt sein, wie es klingt. (9. November 2018)

Nachwuchs bei Peter Maffay

Peter Maffay ist im Alter von 69 Jahren noch mal Vater geworden, wie sein Management bestätigt hat. Seine Lebensgefährtin Hendrikje (31) brachte Anfang November ein Mädchen zur Welt. Das ist das dritte Kind des Musikers. Mit der Lehrerin aus Ostdeutschland ist er seit knapp drei Jahren ein Paar. Für sie hatte er sich von seiner vierten Ehefrau getrennt. Ob sie seine fünfte Ehefrau werden wird, ist bisher noch nicht bekannt. (7. November 2018)

Neuer Termin für Karat-Konzert in Wissen

Es gibt einen neuen Termin für das Konzert SWR4 LIVE mit Karat: Dienstag, 27. November 2018, 19 Uhr im Kulturwerk in Wissen. Das Konzert sollte ursprünglich am 30. Oktober stattfinden. Die Band hatte den Auftritt jedoch wegen einer Erkrankung ihres Gitarristen Bernd Römer absagen müssen. Tickets gibt es leider keine mehr, sie wurden bei SWR4 verlost. Das komplette Konzert können Sie aber als Livestream im Internet auf SWR4.de verfolgen.

Der 66jährige Gitarrist Bernd Römer wird bis dahin wieder fit sein. "Es ist nichts Besorgniserregendes oder Langwieriges", hatte Karat-Sänger Claudius Dreilich zuvor die Fans beruhigt. "Bernd hat wirklich die Rolle mit mir gemeinsam vorn an der Bühnenkante die Leute von den Sitzen zu holen", sagte er weiter. Wir wünschen weiter gute Besserung und freuen uns auf den Auftritt der Band am 27. November in Wissen! (2. November 2018)

Er hat JA gesagt!

Sänger Christoff hat am Samstag in der Florian Silbereisenshow beim "Schlagerboom" seinem Traummann Ritchie einen Heiratsantrag gemacht. Die drei Jungs von Klubbb3 (Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff) holten den schüchternen Partner von Christoff überraschend auf die Bühne. Der Sänger stellte sich vor seinen Zukünftigen und begann seinen Antrag auf Niederländisch. Sein Kumpel und Bandkollege übersetzte auf Deutsch: "Lieber Ritchie, seitdem ich dich kenne, ist mir klar: Du bist meine große Liebe. Heute gucken Millionen Menschen zu und ich möchte allen zeigen, wie sehr ich dich liebe." Christoff ging auf die Knie und sagte: "Wil je met me trouwen?" - (Übersetzt: "Willst du mich heiraten?"). Er sagte natürlich "Ja" und das Publikum jubelte den beiden zu. Christoff, wir wünschen dir und deinem Ritchie nur das Beste! (22. Oktober 2018)

Thomas Anders singt mit Star-Moderator

Jetzt ist es offiziell: Die neue Single von Thomas Anders ist ein Duett mit TV-Moderator und Sänger Florian Silbereisen. "Sie sagte doch sie liebt mich" heißt das Lied. Darin streiten sich die beiden um eine Frau. In der Mitte des Videos zum Song hat die Angebetete plötzlich einen äußerst bekannten Sänger im Arm. Nämlich niemand anderes als Kollege Matthias Reim schnappt den zwei Streithähnen die Frau weg. Die Überraschung ist Thomas Anders und seinem Team wirklich gelungen. "Sie sagte doch sie liebt mich" ist nun die zweite Single aus dem zweiten deutschen Album "Ewig mit dir", welches am 19. Oktober erscheint. (17. Oktober 2018)

Das neue Sensations-Duett

0:59 min Mehr Info Heino & Wolfgang Petry: "Ich atme" Heino & Wolfgang Petry

Heino (79) und Wolfgang Petry (67) singen im Duett! Das gab es noch nie. Eigentlich hatte Wolfgang Petry das Lied "Ich atme" nur für Heinos Abschiedsalbum "Und Tschüss" geschrieben. Doch dann entschieden sich die beiden Kultsänger, das Lied doch zusammen aufzunehmen. Sie sind schon viele Jahre befreundet. In der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" am 29. September werden sie den Song auch singen, allerdings taucht Wolfgang Petry nur auf Videoleinwand auf. Seit 2006 betritt er keine Bühne mehr. Heino wiederum bereitet sich derzeit auf seine Abschiedstournee für 2019 vor. (28. September 2018)

Das Schlager-Comeback des Jahres!

"Wolle" meldet sich zurück! Wolfgang Petry hat jetzt offiziell auf Facebook verkündet, dass er am 30. November sein neues Schlageralbum "Genau jetzt!" veröffentlichen wird. Dort kann man das CD-Cover bereits sehen. 16 neue Schlager-Titel und zwei Remixe werden sich auf dem Album befinden. Neben dem Titelsong stehen Lieder wie "Glücklich sein", "Wir machens nochmal" oder "Käpt'n Tragik" auf der Titelliste. Zusätzlich wird es das Album auch als Schallplatten-Version geben. Nachdem er 2006 seine Karriere für beendet erklärt hatte, trat Wolfgang Petry nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Musik machte er trotzdem. Er schrieb weiter neue Lieder und brachte mit "Einmal noch!" und "Brandneu" zwei weitere Nummer-Eins-Alben heraus. Außerdem experimentierte er als englischsprachiger Sänger Pete Wolf in einer Blues-Band. Ob Wolfgang Petry die neuen Songs auch live spielen wird, bleibt abzuwarten. (26. September 2018)

"Es wird nichts mehr abgesagt!"

Jürgen Drews

Jürgen Drews hat uns im Interview offiziell bekannt gegeben: "Ich bin fit. Es wird nichts mehr abgesagt! Alle meine Termine mit Band mache ich 100%. Die Tour wird durchgezogen, eisern. Und ich hab Spaß dran." Wegen eines drohenden Darmverschlusses wurde der Sänger kürzlich am Dünndarm operiert. Mehrere Konzerte mussten deshalb abgesagt werden. "Ich bin 73 Jahre und ja wirklich fit. Ich fahr Fahrrad, laufe und mache und tue. Aber ich merke schon, es wird alles ein bisschen bedächtiger. Ich entschleunige mich ein bisschen meinem Alter entsprechend", so der Partykönig weiter. Und trotzdem vermisst "Onkel Jürgen" die Bühne immer wieder: "Meine Drogen sind Ramona und die Musik." Deshalb wird er seine Tour mit großer Band weiterführen. Zum Beispiel wird er am 19. Oktober in Ransbach-Baumbach auftreten. Wir freuen uns drauf! (24. September 2018)

Michael Holm im Knast

Nein, Michael Holm hat kein Verbrechen begangen. Vielmehr ist er in einem Frauengefängnis in Nordrhein Westfalen aufgetreten. Freunde von Michael, die schon einmal in dem Gefängnis aufgetreten sind, sagten ihm: "Wenn du mal in der Nähe bist, dann organisieren wir das für dich." Für Michael Holm war das eine besondere Erfahrung: "Das Publikum saß und stand um mich herum. Ich stand da im Hof ohne Bühne. Das war etwas ungewohnt, aber die Damen waren sehr freundlich. Es war eine sehr positive Erfahrung." Musikerkollege Gunter Gabriel (†75) hatte ihm diesen Job sozusagen vererbt. Gunter sagte damals zu ihm: "Michael, dass musst du unbedingt machen! Du musst einmal in deinem Leben in einem Gefängnis auftreten." Vorerst soll der Ausflug in ein Gefängnis für Michael Holm aber ein einmaliges Erlebnis bleiben. (14. September 2018)

Thomas Anders geht auf Ahnenforschung

Thomas Anders

Thomas Anders bekommt eine eigene Fernsehsendung und geht darin auf Ahnenforschung. Jetzt wurde der erste Ausstrahlungstermin verkündet: Am Sonntag, den 21. Oktober 2018 soll der Entertainer ab 13.55 Uhr erstmals im ZDF durch seine neue Show "Du ahnst es nicht" führen. Geplant sind zunächst fünf Folgen. Darin geht Thomas Anders mit seinen Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Teilnehmer erfahren von Ahnenforschern, woher sie stammen und ob ihre Vorfahren eventuell bedeutende Persönlichkeiten waren. Außerdem erklärt ein Namensforscher den Gästen, wie sie zu ihren Familiennamen gekommen sind und was für eine Bedeutung dahinter steckt. Auch die Familiengeschichte von Thomas Anders wurde untersucht und der Sänger damit überrascht: "Ich war nicht derjenige, der akribisch danach gesucht hat und bin froh, dass das andere für mich in die Hand genommen haben." (13. September 2018)

Helmut Lotti und andere Künstler rufen zum ESC-Boykott auf

Helmut Lotti

Dutzende Künstler aus den USA, Australien und Europa sprachen sich gegen die Ausrichtung des Eurovision Song Contest 2019 in Israel aus. Sie fordern in einem Brief, dass der Wettbewerb in einem anderen Land stattfinden soll. Als Grund für den Boykott werden Menschenrechtsverletzungen durch Israel an den Palästinensern genannt. Unter anderem haben der britische Musiker Roger Waters oder Brian Eno, sowie der belgische Sänger Helmut Lotti den Boykottaufruf unterzeichnet. Deutsche Künstler haben sich bisher nicht dazu geäußert. Den Boykott ins Leben gerufen hat die Aktivisten-Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen). Sie fordert Künstler, aber auch Politiker, Unternehmen oder Sportler dazu auf, Auftritte in Israel abzusagen oder Kooperationen mit dem Land zu beenden.

Die europäische Rundfunkunion (EBU), der Veranstalter des ESC, lässt sich davon nicht beirren. In einer Mitteilung stellte die EBU klar: "Der Eurovision Song Contest ist eine langjährige, nicht politische Unterhaltungsveranstaltung, die Zuschauer und Länder zusammenbringen soll."

Die israelische Sängerin Netta gewann mit ihrem Lied "Toy" den ESC 2018 in Lissabon. Daher ist das Austragungsland 2019 Israel. (12. September 2018)

Peter Maffay sagt Nein zu Rassismus und Gewalt

Peter Maffay hat sich nun auch zu den Vorfällen in Chemnitz geäußert. Auf seiner Facebook-Seite hat er einen Text verfasst und unter anderem geschrieben: "Ein klares Nein zu Extremismus jeder Couleur, Rassismus und Gewalt. Darüber muss gesellschaftlicher Konsens herrschen!" Er kritisiert darin die demokratischen Parteien und fordert "endlich verwertbare und glaubhafte Konzepte zu Fragen der Integration von Migranten." Auch an die deutschen Bürger appelliert er: "Wenn wir nicht wollen, dass sich die Geschichte wiederholt, müssen wir für unsere Werte EINSTEHEN und gemeinsam AUFSTEHEN in Chemnitz und an jedem anderen Ort." Er hat sich mit seiner Äußerung Zeit gelassen, "weil es eine kaum überschaubare Gemengelage an Nachrichten und Meinungen gibt." Er wollte möglichst viel darüber wissen, bevor er sich ein Urteil erlaubte.



Nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz hatte es dort in den vergangenen Tagen mehrfach Kundgebungen rechter Gruppen gegeben. Dabei wurden auch Ausländer und Journalisten angegriffen. Ebenso gab es Gegendemonstrationen und ein Konzert gegen Rassismus und Gewalt. (10. September 2018)

Vanessa Mai verrät intime Details aus ihrem Leben