SWR4 Musiknews Helene Fischer überrascht mit neuem Song

Helene Fischer überrascht uns heute mit einer sehr persönlichen Nachricht und einem neuen Lied. Es heißt "See you again" und ist das Titellied zum Kinofilm "Traumfabrik". Der Film feiert im Juli Premiere. Auf ihrer Facebook-Seite hat die 34-Jährige erzählt, wie es dazu kam und was sie sonst so bewegt:

"Ihr Lieben,

eine ganze Weile war es etwas stiller um mich und ich habe mich nicht zu Wort gemeldet. Ihr wisst, wenn ich etwas mache, dann zu hundert Prozent und auch diese Phase des Offline-Seins, nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken für Neues!

Und gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Das zu erkennen, anzunehmen, sich dankbar auf jeden Tag zu freuen und seinen geliebten Menschen das Gleiche zurück zu geben, ist im Moment wahrer Luxus für mich!

Zu keiner Zeit habe ich die goldenen Momente, die wir zusammen erlebt haben und ich durch euch erleben durfte, vergessen. Ganz im Gegenteil - ich freue mich jetzt schon auf viele weitere schöne Augenblicke mit euch - aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran - auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr - denn so schmeckt das Leben. ;-)

Heißt aber nicht, dass ich ganz untätig war... deshalb habe ich heute eine erste Neuigkeit für euch! Denn gerade als ich nichts erwartet hatte, bekam ich die Anfrage, den Titelsong zu einem wunderschönen Kinofilm zu singen. Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!!! (...)



Macht’s gut, ihr Lieben, passt auf euch auf und ich melde mich hin und wieder"

(6. Juni 2019)

Matthias Reims Sohn startet Solokarriere

Matthias Reims Sohn Julian hatte am 2. Juni seinen ersten Soloauftritt im ZDF Fernsehgarten. Dort präsentierte er seine Single "Grau", in der es um Liebeskummer geht. Anders als sein Vater singt er keinen Schlager, sondern Elektropop. Bisher hat Julian Reim als Songschreiber gearbeitet, unter anderem auch für Matze Reim. Jetzt wagt er den Schritt als Solokünstler. Bei Auftritten seines Vaters konnte er bereits erste Bühnenerfahrungen als Backgroundsänger sammeln, außerdem spielt er Gitarre. Übrigens: Matthias Reim hat insgesamt sechs Kinder, die aus fünf verschiedenen Beziehungen stammen. Drei Mal war der Schlagersänger verheiratet. Julian stammt aus der zweiten Ehe mit der Stylistin Mago. (3. Juni 2019)

Freudentränen bei Andrea Berg

Schlagersängerin Andrea Berg (53) wurde bei der Live-Show von Carmen Nebel für ihr Album "Mosaik" ausgezeichnet. Ihr Album "Mosaik" hat bereits einen Monat nach Veröffentlichung in Deutschland und Österreich Goldstatus erreicht. Der Preis wurde der gerührten Sängerin von Schlagerkollege DJ Ötzi (Gerry Friedle) und Moderator Johannes B. Kerner während der Show überreicht. Außerdem wurde sie per Videobotschaft von ihrer Tochter Lena überrascht: "Hallo Mama, vor nicht einmal vier Wochen haben wir hier die Veröffentlichung gefeiert. Jetzt hast du bereits Gold in Deutschland und in Österreich. Wir lassen es hier noch ein bisschen krachen. Liebe Grüße aus Kleinaspach nach Berlin." Verständlicherweise konnte Andrea Berg ihre Tränen an dem Abend nicht mehr zurückhalten. (6. Mai 2019)

Schlagerpiloten stürmen die Charts

Die Schlagerpiloten haben allen Grund zur Freude: Sie sind mit ihrem Debütalbum "Lass uns fliegen" direkt auf Platz 3 der deutschen Album-Charts gelandet. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben sie: "Wir können unser Glück nicht in Worte fassen." In der Schlagerszene sind die Drei keine Unbekannten. Frank Cordes ist Komponist und Produzent für verschiedene Künstler, Kevin Marx ist Choreograf und Stefan Peters ist ebenfalls Produzent für Stars wie Andrea Berg, Fantasy oder DJ Ötzi. (29. April 2019)

Jürgen Drews geht zu "Rote Rosen"

Jürgen Drews hat vorübergehend einen neuen Job. Er übernimmt bei der ARD-Serie "Rote Rosen" eine Gastrolle - als Schlagerstar Jürgen Drews. So viel können wir schon mal verraten: In vier Folgen checkt der "König von Mallorca" im Hotel "Drei Könige" in Lüneburg ein. Außerdem trifft er nach vielen Jahren seine Muse wieder. Sein Banjo wird auch eine tragende Rolle spielen. Die Dreharbeiten finden Mitte April in Lüneburg statt. Der voraussichtliche Sendetermin ist der 9. Juli. Die 16. Staffel der Telenovela läuft immer montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten. Schauspielerfahrung hat Jürgen Drews auf jeden Fall schon, denn in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" übernahm er im April 2018 eine Nebenrolle als Schlagerstar Freddy Braun. (18. April 2019)

Sechs Zusatzkonzerte von Dieter Bohlen

Dieter Bohlen wird sechs Zusatzkonzerte in Deutschland spielen. Zuvor wollte der Erfolgsproduzent ein einziges Konzert in Berlin geben. Das war nach drei Tagen ausverkauft. Nun hat er für seine Fans nachgelegt. Seine Tour startet am 31. August in der Zitadelle Berlin. Dort will der Produzent alle seine Hits von Modern Talking und Blue System spielen. Zudem stehen alle Nummer-eins-Hits auf dem Programm, die er für andere Künstler geschrieben hat. 2003 stand der 65-Jährige das letzte Mal beim Abschiedskonzert von Modern Talking mit Thomas Anders auf der Bühne. Der wird auf der Tour von Dieter Bohlen nicht mit auf der Bühne stehen. (12. März 2019)

Vanessa Mai verschiebt Arena-Tour

Im Herbst wollte Vanessa Mai auf große Arena-Tour gehen. Am Dienstag teilte sie auf ihrer Facebook-Seite mit, dass sie ihre Tournee verschiebt. Sie schreibt dazu: "Ich befinde mich seit einiger Zeit in einem wahnsinnig kreativen Schaffensprozess. [...] Für diesen Prozess brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Mit dieser Entscheidung kann ich Euch aber auch versprechen: Das Beste liegt vor uns!" Wer schon Tickets gekauft hat für die verschobene Tournee, kann sie bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben. Ein neuer Tourneezeitraum soll so bald wie möglich bekanntgegeben werden. (20. März 2019)

100 Millionen für Maite Kelly und Roland Kaiser

Mit ihrem Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" haben Maite Kelly und Roland Kaiser so richtig eingeschlagen. Der Erfolg hält auch immer noch an, denn die Beiden haben mit dem dazugehörigen Video mittlerweile 100 Millionen Aufrufe bei YouTube. Kaiser schreibt dazu auf seiner Facebook-Seite: "Maite Kelly und ich hätten uns nie erträumt, dass wir diese Grenze irgendwann mal überschreiten werden." Die Single wurde im Mai 2014 veröffentlicht, das Video dazu im September 2014. Im Vergleich dazu hat Helene Fischer mit dem Video zu ihrem Superhit "Atemlos durch die Nacht" nur halb so viel Aufrufe. (19. März 2019)

Herbert Grönemeyer: Urteil gefallen

Herbert Grönemeyer im Kölner Landgericht.

Herbert Grönemeyer atmet auf: Zwei Fotografen wurden vom Kölner Landgericht wegen Falschaussage zu einjährigen Bewährungs- und einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht war der Überzeugung, dass die Fotografen den 62-jährigen Sänger am Flughafen Köln/Bonn in eine Falle gelockt haben. "Es war von vornherein ihr Ziel, ihn zu provozieren und dann seine wütende Reaktion zu filmen", sagte Richter Achim Hengstenberg. Herbert Grönemeyer war Ende 2014 mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn am Flughafen unterwegs gewesen, als ihn die Fotografen ansprachen und provozierten. Im Internet war daraufhin ein Video mit dem schimpfenden und augenscheinlich handgreiflichen Grönemeyer zu sehen. Die Fotografen behaupteten daraufhin, der Sänger habe sie angegriffen und verletzt. Das Gericht entschied jetzt auf Notwehr. (8. März 2019)

Große Sorge um Costa Cordalis

Costa Cordalis

Schlagersänger Costa Cordalis liegt nach einem Schwächeanfall in einer Klinik. Die Zeitschrift "Closer" berichtet von Wasseransammlungen in seinem Körper, die seinem Herzen zu schaffen machen. Familie und Fans sorgen sich um den 74-Jährigen. Schon länger hat er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sein Sohn Lucas (51) und Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) sitzen an seinem Krankenbett in einer Klinik auf Mallorca. Bereits 2013 hatte Costa Cordalis einen Schwächeanfall erlitten. 2018 war er gestürzt und musste im Krankenhaus operiert werden. Wir wünschen ihm gute Besserung! (7. März 2019)

Mary Roos beendet Karriere

Mary Roos hat auf ihrer Facebook-Seite ihr Karriereende angekündigt. Ein Riesenschock für alle Fans der Sängerin! Auf ihrer Seite schreibt sie: "Seit letztem Jahr reift mein Entschluss mit 70 Jahren meine musikalische Karriere zu beenden… Ich habe so wunderbare, aufregende Jahrzehnte erleben dürfen, die mir gerade auch in den letzten Jahren so viele Erfolge gebracht haben. Und dafür möchte ich Euch danken, Ihr, die mit mir durch alle Höhen und Tiefen gegangen seid und mein Leben bereichert habt. Es wird kein abruptes Ende geben, da ich noch bestehende Verträge habe, die ich gerne noch erfüllen möchte. [...] Es wird auf jeden Fall noch ein lustiges und fröhliches Jahr für mich werden. Danke!!"

Die Fans kommentieren teils verständnisvoll, teils geschockt. Ein Fans schreibt: "Das kannst du uns nicht antun, liebe Mary!" Ein anderer Fan sagt: "Jetzt habe ich auch feuchte Augen! Ich kann Dich gut verstehen, auch wenn es für uns Fans sicher schwer ist." Wir sind jedenfalls baff, liebe Mary. Danke für deine tolle Musik und dein erfrischendes Wesen! Wer sie noch einmal live erleben will, hat am 1. Juni im Rosengarten in Mannheim die Chance dazu. (14. Februar 2019)

Kerstin Ott und Ella Endlich tanzen bei "Let's Dance"

Kerstin Ott (37, "Die immer lacht") sorgt für eine ganz besondere Premiere in der Tanzshow "Let's dance": Die Schlagersängerin wird mit einer Frau tanzen! Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung ein gleichgeschlechtliches Paar auf dem Parkett zu sehen sein. "Für mich wäre es merkwürdig mit einem Mann zu tanzen", sagte Kerstin Ott dem Sender RTL. Die lesbische Sängerin hat allerdings keinerlei Tanzerfahrung. "Tanzen ist für mich eher ein kleiner Albtraum, wenn ich an die Vergangenheit denke." Da wird es sie beruhigen, dass sie mit einer Profitänzerin an den Start geht. Ebenfalls dabei ist Ella Endlich (34, "Küss mich, halt mich, lieb mich"). Bisher feierte sie als Sängerin Erfolge, auch in Musicals. Die 12. Staffel der Tanzshow startet Mitte März bei RTL.

Ella Endlich