Girlgroup aus Kassel Figolino - vier Mädels singen Ben Zucker

Lilly, Alina, Nika und Lara heißen die vier jungen Mädchen von Figolino. Seit zwei Jahren covern sie schon deutschsprachige Musik. Jetzt bilden sie eine Covergirlgroup, die es so bisher noch nicht gab.

Seit 2017 werden sie von ihrer Choreographin Dana trainiert und begleitet. Seitdem covern Figolino deutschsprachige Musik auf Weihnachtsmärkten, Hochzeiten oder Stadtfesten. Um eventuelle Auftrittsangst zu besiegen, organisierten sie auch einen kleinen Flashmob. Acht Mal tanzten und sangen sie vor völlig fremden Menschen in der Kasseler Innenstadt. Außerdem traten die vier Mädchen in der Fernsehcastingshow "Das Supertalent 2018" vor Dieter Bohlen auf. Wir sind gespannt, was wir noch von den vier Figolino's hören und sehen werden!