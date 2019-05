Brotherhood of Man gewannen den ESC 1976 mit "Save your kisses for me" für England. Ihr Stil erinnert stark an Abba, die zwei Jahre vor ihnen den Wettbewerb gewannen. Im Gegensatz zu ihnen stehen Brotherhood of Man aber heute noch in Originalbesetzung auf der Bühne. In England hatten sie auch noch zwei weitere Nummer-eins-Hits.