In der 13. Staffel der erfolgreichen Castingshow saß Dieter Bohlen sogar mit mehreren Schlagergrößen zusammen in der Jury. Neben den Sängerinnen Vanessa Mai und Michelle war auch H.P. Baxxter, der Sänger der Band Scooter, dabei. Übrigens ist Bohlen auch Mitglied der Jury in der Castingsendung "Das Supertalent".