2017 schlugen die Herzen aller Kelly Family-Fans höher. Nach 13 Jahren verkündete die Familienband ihr Comeback - mit neuem Album und einer Comeback-Tour. Allerdings starteten sie ohne Maite und Paddy. Die Kellys feierten in den 90ern ihre größten Erfolge mit Liedern wie "An Angel" oder "I can’t help myself (I love you, I want you)".