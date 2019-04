Neue Single "Wir 2 immer 1" Bricht Vanessa Mai mit dem Schlager?

In Vanessa Mais neuer Single "Wir 2 immer 1" wird nicht nur gesungen, sondern auch gerappt. Ihr Duettpartner nennt sich Olexesh. Will die Sängerin eine neue Laufbahn einschlagen?

Ist das noch Schlager?

"Schlager" steht groß auf ihrem Oberteil, doch die neue Single von Vanessa Mai (26) hat mit Schlager nichts mehr zu tun. Der Musikstil in "Wir 2 immer 1" klingt wie eine Mischung aus Latin, Pop und HipHop. Das Lied und das Musikvideo erinnern an amerikanische Produktionen von Rihanna, Jennifer Lopez oder Beyoncé. Wie diese Weltstars hat sich auch Vanessa Mai einen Rapper mit ins Boot geholt: Olexesh (30). Der Musiker mit ukrainischen und weißrussischen Wurzeln kommt aus Hessen und rappt auf Deutsch im Wechsel zu Vanessa Mais Gesang. Er war unter anderem mit dem Lied "Magisch" in den deutschen Charts.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Olexesh?

Die Initiative zu dem gemeinsamen Lied kam von Rapper Olexesh. Er nahm ein Video auf und veröffentlichte es in dem sozialen Netzwerk Instagram. Darin sprach er Vanessa Mai direkt an: "Was hältst du davon, wenn wir zusammen nen Song machen? ... Würden die Leute auf jeden Fall nicht erwarten und ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Wenn du auch Bock hast, dann meld dich auf jeden Fall!" Vanessa Mai war gerade dabei ihr neues Album aufzunehmen. Da sie der Meinung ist, dass man Musik nicht in einzelne Schubladen stecken sollte, lud sie Olexesh ins Studio ein. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut. Vanessa Mai: "Ich mag dieses Vermischen von Genres. Bei ihm war es mir wichtig, wie seine Einstellung ist. Wir hatten aber sofort einen Draht zueinander. Er ist auch super höflich und super nett und ganz korrekt... Er ist ganz frei von dem ganzen Genre-Denken. Das hat mir imponiert."

Wie geht es bei Vanessa Mai weiter?

Vanessa Mai möchte also Musikstile miteinander verbinden und offenbar den Schlager neu definieren. Sie will dadurch scheinbar neue Fans gewinnen, die HipHop und Popmusik mögen. Ob ihre Schlagerfans diesen Weg mit ihr gehen werden, wird sich zeigen. Die Reaktionen auf das Lied "Wir 2 immer 1" sind gespalten. Auf Vanessa Mais Facebook-Seite gibt es ganz begeisterte Kommentare wie: "Der Song ist der Hammer. Ich bin so stolz auf dich. Gänsehaut pur", aber auch einige kritische Stimmen: "Leider gefällt mir weder der Song, noch das Video. Und mit dem Motto Schlager hat das leider auch nichts zu tun."