Geboren wurde Peter Maffay im Kreis Siebenbürgen in Rumänien. Bis heute fühlt er sich mit diesem Land verbunden. "Die Menschen freuen sich darüber, wenn man ein paar Brocken sprechen kann und wenn man ihnen auf diese Art und Weise näher kommt." Auch in Rumänien tut er Gutes: Das Pfarrhaus, das er dort gekauft hat, ließ der Sänger in eine Einrichtung für Kinder umbauen.