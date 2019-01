Per Zufall wird Mary Roos (bürgerlicher Name: Rosemarie Schwab) entdeckt. Dieses Bild von der 10-jährigen Mary Roos ist im Hotel ihrer Eltern in Bingen entstanden, wo Mary des Öfteren zum 5-Uhr-Tee gesungen hat. Ihre erste Schallplatte heißt: "Ja, die Dicken sind so gemütlich".