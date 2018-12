In Detailansicht öffnen

Es ist fast eine deutsche Tradition am ersten Weihnachtsfeiertag: die Helene Fischer-Show. Auch 2018 hat die Sängerin wieder nationale und internationale Topstars und eine große Show zu bieten - zum Beispiel Eros Ramazzotti. Die Show wurde in der Messe Düsseldorf aufgezeichnet und wird am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.