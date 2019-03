In Detailansicht öffnen

Schauspieler, Sänger, Entertainer: Von Kindesbeinen an steht Peter Kraus im Rampenlicht. Die schönsten Bilder aus 80 Jahren Peter Kraus.



Geboren wird Peter Kraus am 18. März 1939 als Peter Siegfried Krausenecker in München geboren. Das künstlerische Talent wird ihm in die Wiege gelegt: Vater Fred ist Sänger und Regisseur und leitet ein eigenes Theater. Im Alter von 14 Jahren wird Peter fürs Fernsehen entdeckt und spielt den Johnny in der Erich-Kästner-Verfilmung "Das fliegende Klassenzimmer" (links im Bild). Doch seine wahre Leidenschaft ist schon damals die Musik ...