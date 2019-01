Beziehungs-Aus nach 10 Jahren! Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt

Alles aus! Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Das haben beide offiziell bestätigt. In Silbereisens Sendung "Schlagerchampions" treffen die beiden erstmals seit der Bekanntgabe der Trennung live aufeinander. Ob's trotzdem ein Küsschen geben wird?

Über 10 Jahre waren Helene und Flori das Traumpaar des deutschen Schlagers. Ihre Liebe schien unerschütterlich. Kennengelernt hatten sich die beiden im Mai 2005 in einer TV-Show, seit 2008 waren sie offiziell ein Paar. Und jetzt haben sie überraschend ihre Trennung "in Freundschaft" bekannt gegeben, wie Helene und Florian schreiben.

Berührende Worte von Helene Fischer

Auf ihrem Facebook-Account findet Helene Fischer ehrliche und berührende Worte: "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege! […] Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin. Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht! Ich bin nicht nur für 10 wundervolle Jahre dankbar, sondern jetzt auch dankbar solch einen Freund in meinem Leben zu wissen."

"Glücklich getrennt"

Was wird aus Floris Helene-Tattoo?

Und auch Florian Silbereisen bedankt sich auf seinem Account bei Helene für die gemeinsame Zeit: "Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! Wir haben uns wunderbar ergänzt. Wir hatten Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare. Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. […] Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig. Aber inzwischen sind wir "glücklich getrennt". Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen. […] Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche."

Wer ist Thomas?

Thomas heißt der Neue also. Genaueres ist noch nicht bekannt. Für einige Medien reichte der Vorname aber schon aus, um eine Vermutung aufzustellen. Helenes neue Liebe soll offenbar der Luftakrobat und Tänzer Thomas Seitel aus Hessen sein. Mit Helene wirbelte er schon auf Tour und in ihrer Weihnachtsshow durch die Lüfte. Sie dürften also viel Zeit miteinander verbracht haben. Offiziell ist aber noch nichts bestätigt. Lange wird sie damit aber bestimmt nicht hinterm Berg halten. Schließlich schreibt sie ja selbst auf Facebook, dass sie daraus "kein Geheimnis machen" will.

Luftakrobat Thomas Seitel soll der Neue an Helene Fischers Seite sein.

Übrigens soll auch Florian Silbereisen schon eine neue Freundin haben. Im Internet hält sich hartnäckig das Gerücht, seit kurzem sei die Sängerin Franziska Wiese (32) mit dem 37jährigen liiert.